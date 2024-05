Maturità - atto secondo Al liceo Galileo gli ex studenti tornano sui banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 – Per qualcuno è stato un incubo, per altri un sogno mai raggiunto, per alcuni un traguardo sudatissimo. Alzi la mano chi vorrebbe rivivere la. Ecco, oggi aldi Firenze a rispondere “presente” all’appello della “Ri” c’erano diversi ex liceali. Tutti pronti ad affrontare la temutissima versione di latino. Una su tutte, Rita Giorgi: era il 1954 quando sostenne gli esami nell’istituto a due passi dal Duomo e oggi, a 70 anni esatti di distanza, l'89enne si è presentata al portone della sua scuola, munita di vocabolario di latino. La ex studentessa era in buona compagnia. All'evento, organizzato dall'associazione Amici delin uno dei classici più antichi d’Italia, si sono iscritti in 207, sei generazioni di ex allievi che si sono ritrovate ...