LIVE Italia-Polonia 0-2 - Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre appannat - le polacche vincono anche il secondo s -t, 23-25

(Di martedì 14 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Sbaglia la battuta Antropova e lava sul 2-0.e, allaè bastato sbagliare meno in battuta e fare più attenzione a muro per vincere questoset, dominato da Stysiak sulla quale lenon hanno mai trovato le contromisure 23-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-24 Mano out Antropova da zona 2 21-24 Primo tempo Korneluk 21-23 Diagonale stretta Antropova da zona 2 20-23 Mano out Galkowska da zona 2 20-22 Primo tempo Danesi 19-22 Vincente la parallela di M?drzyk da zona 4 19-21 Out l’attacco di M?drzyk da zona 4 18-21 Muroooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa 17-21 La parallela di Degradi da zona 4 16-21 Ace Stysiak....