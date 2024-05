Messina - inchiesta sulla esternalizzazioni dei servizi del Policlinico Indagata pure l’assessora regionale alla Salut - Giovanna Volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Lucia Borsellino da dirigenteaveva chiarito, in una nota del marzo 2010 inviata aldi, che non esistevano i “presupposti” per esternalizzare ilo di assistenza. Un diniego quello di Borsellino che però fu completamente ignorato: due mesi dopo daldifu sottoscritta lo stesso la convenzione per attivare il centro centro clinico privato Nemosud ed esternalizzare l’assistenza, affidando all’ente privato l’attività sanitaria, senza peraltro seguire alcuna procedura di evidenza pubblica. “È evidente che con tale atto convenzionale, sottoscritto soltanto due mesi dopo il diniego delto – scrive la gip Claudia Misale – le parti abbiano voluto superare l’ostacolo posto dall’organo politico (e, soprattutto, ...