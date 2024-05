Migranti | Meloni - ‘risultati arrivan - su rotta Mediterraneo -60% arrivi’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag.(Adnkronos) – “Oggi isulladelcentrale sono diminuiti di oltre il 60%”, la strategia messa in piedi dal governo “sta dando suoi frutti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’.”“Gli accordi con Paesi del Nord Africa non sono solo possibili, sono necessari. È una delle grandi questioni che l’Italia ha portato al tavolo dell’Ue” e “anche con il voto dei cittadini si può dire all’Unione europea che questa è la strada da seguire”. “In un anno e mezzo rivendico di aver modificato moltissimo l’approccio dell’Europa. Quando siamo arrivati un anno e mezzo fa – afferma– l’unico dibattito europeo in termini di migrazioni era la redistribuzione. L’Ungheria si oppone ...

La premier ribadisce il progetto di lavorare sulla "dimensione esterna" dell'immigrazione in condivisione con il premier ceco Fiala, incontrato a Palazzo Chigi per un bilaterale: "Lavorare sui paesi terzi come Piano Mattei"

