L’ultima euro-sòla prima del voto | bando a camion e autobus a benzina

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 14 maggio 2024) I nuovi obiettivi imporranno il ricambio in pochi anni. Saliranno i costi e i pericoli, visto che i mezzi a batteria pesano di più. Eppure il settore inquina meno delle centrali a carbone tedesche, aperte per il no al nucleare.