La banda delle rapine e furti nel nord Italia è finita in manette

(Di martedì 14 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 14 maggio 2024 - L’operazione “n Job” si è conclusa con l’arresto di sei persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosein abitazione e truffe commesse negli ultimi mesi in particolare nelle Province di Pavia, Alessandria e Vercelli. Il blitz dei militari si è però esteso anche in Val di Magra e più precisamente a Castelnuovo Magra all’interno del campo nomadi. L’indagine è stata avviata dal nucleo radiomobile della compagnia di Voghera nella primavera di un anno fa dopo le denunce presentate ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Voghera diin abitazione,e truffe attuate specialmente in danno di anziani. Dopo gli arresti eseguiti a Verolengo, Vercelli, Mantova il cerchio si è ...

È stata chiamata operazione “Italian job“ quella che nelle prime ore di ieri ha portato in carcere sei persone ritenute resposabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di Rapine , furti in abitazione e truffe commessi ...

