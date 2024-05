Pedrizzi Ucid | Guerra e natalità - il Papa indica la strada della Dottrina sociale della Chiesa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) “Le parole diFrancesco agli Stati Generali sulla, dimostrano come il temacentralitàvita non risparmi alcun aspetto del dibattito politico, in Italia e nel mondo intero: il collegamento tra la deriva ideologica pro-abortista e la superficialità con la quale vengono archiviate le proposte di piattaforme di pace sui fronti bellici, dimostra l’incapacità dell’opinione pubblica eclasse dirigente di muoversi nella direzionetutela dell’essere umano, presupposto imprescindibile per la salvezza dell’umanità e le prospettive di benessere e di crescita economica e”, afferma Riccardo, presidente del Cts dell’(Unione ...