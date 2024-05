Napoli - la lungimiranza di De Laurentiis | finanze sane per autofinanziare la rivoluzione

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - La parte più ingombrante e mediaticamente attrativa dellase la prende l'ormai certo cambio in panchina, con la ridda di nomi che vede continui ribaltoni nell'ottica dei favoriti del momento. Eppure, a prescindere da chi sarà l'erede del traghettatore Francesco Calzona, la stessa rosa delsubirà profondi scossoni in tutti i reparti e lo farà nonostante di fatto mancherà la pioggia di milioni garantita dall'accesso alla Champions League: qui entrano però in gioco Aurelio Dee le ricchedel suo club.al top A tal riguardo, cadono subito le voci che vedevano la società partenopea finita nell'orbita di qualche ricco sceicco arabo. In effetti, qualcosa potrebbe bollire in pentola ma 'solo' sotto l'aspetto di ...

Il Napoli si prepara ad una mini Rivoluzione in vista della prossima stagione. Svelata la lista dei calciatori “intoccabile” per il club azzurro. La stagione del Napoli è partita con tutt’altre aspettative, le quali però non sono poi state ...

Il futuro del Napoli passa dalla rivoluzione estiva nella testa di Aurelio De Laurentiis : in primis l’idea sull’ allenatore poi i giocatori Il futuro del Napoli passa dalla rivoluzione estiva nella testa di Aurelio De Laurentiis : in primis l’idea ...

Il Napoli perde rovinosamente contro il Bologna. Gli uomini di Motta in dodici minuti chiudono la questione prendendo decisamente un treno ormai diretto verso l’Europa delle grandi. Gli azzurri deragliano invece. Politano spreca dagli undici metri ...

Napoli, I Giusti in scena alla Galleria Toledo: la compagnia I Pesci - napoli, I Giusti in scena alla Galleria Toledo: la compagnia I Pesci - La compagnia I Pesci torna in scena a napoli con “I giusti” di Albert Camus, regia di Fiorenzo Madonna, sabato 18 maggio alle 20.30 e domenica 19 maggio ...

“La rivoluzione è da evitare, meglio pochi innesti di qualità con l’allenatore giusto” - “La rivoluzione è da evitare, meglio pochi innesti di qualità con l’allenatore giusto” - Dai micrifoni di Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live“, è intervenuto l’ex calciatore azzurro, Massimo Filardi. Di seguito un estratto della sua intervista.

Il Mattino – Pioli, Italiano, Gasperini in “un angolo”, aspettando l’eventuale svolta Conte-Napoli - Il Mattino – Pioli, Italiano, Gasperini in “un angolo”, aspettando l’eventuale svolta Conte-napoli - Il primo passo verso la nuova stagione di rivoluzione per il napoli sarà sicuramente l'arrivo di un nuovo allenatore, che De Laure ...