Compleanno a Ibiza per un‘ex gieffina - ecco la coppia pronta a partire per festeggiarla

(Di martedì 14 maggio 2024) Letizia Petris e Paolo Masella sono stati ospiti a Casa Chi:tutte le dichiarazioni rilasciate dalladel Grande Fratello 8 Letizia Petris e Paolo Masella si stanno godendo il loro forte amore lontani dai riflettori. La storia d’amore tra i due non è sbocciata subito però è nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Letizia e Paolo si sono avvicinati sempre di più giorno dopo giorno e dopo vari mesi finalmente sono riusciti a fidanzarsi e a viversi il loro puro amore. I due fidanzatini sono innamoratissimi e intanto i fan sperano di rivederli in qualche nuovo progetto e soprattutto in giro per l’Italia. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, un naufrago verso il ritiro? L’indiscrezione Le dichiarazioni rilasciate dalla… I due ex gieffini sono stati ospiti a Casa Chi dove si sono esposti sul loro amore e sui loro ...