Scamacca e la squalifica in finale | Non esserci mi farà soffrire Mai stato bene come a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma. “La guardo perché è molto bella…”. Gianlucanon sarà disponibile a causa di unache lo costringerà in tribuna, ma si presenta in conferenza stampa con gli occhi fissi sulla Coppa Italia che i suoi compagni si contenderanno con la Juve,tappa di una stagione importante, che può arrivare alla fine: “Dentro noi stessi abbiamo sempre saputo di avere un grande potenziale, una grande forza. Partita dopo partita, crescendo di continuità, siamo riusciti ad esprimere il meglio del nostro potenziale”.di Coppa Italia, le parole diL’amarezza di non: “Soffrirò tantissimo a non, sarebbe stata la primadella mia carriera qui, però sono qui per stare vicino ai miei compagni e di questo sono molto ...