Triestina-Benevento - le formazioni ufficiali

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoScelte fatte per mister Auteri che ha deciso di non rischiare Meccariello dal primo minuto affidando la zona sinistra della difesa a Viscardi. In mezzo al campo ci saranno Talia e Nardi mentre Pinato agirà probabilmente da raccordo per Lanini e Ferrante. In panchina Ciciretti.(3-4-2-1): Agostino; Struna, Malomo, Rizzo; Germano, Vallocchia, Correia, Petrasso; Minesso, D’Urso; Redan. A disp.: Diakité, Matosevic, Moretti, Anzolin, Pavlev, Ciofani, Celeghin, Ballarini, El Azrak, Fofana, Gunduz, Jonsson, Lescano, Vertainen. Allenatore: Roberto Bordin(3-4-1-2): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Pinato; Ferrante, Lanini. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Meccariello, Agazzi, Rillo, Karic, Kubica, ...

