Tutti pregano per Asia Marchese, ma zero riscontri sulla bambina malata (Di lunedì 26 settembre 2022) Sta facendo letteralmente il giro del web una catena dedicata ad una bambina di nome Asia Marchese, sulla quale però non si hanno riscontri ufficiali. In pratica, Tutti sono chiamati a pregare per lei, in quanto la bambina di cinque anni pare sia ricoverata in terapia intensiva per una non chiara malattia. Situazione come sempre incerta. Non necessariamente una bufala, a differenza di quanto riscontrato in mattinata con la storia di Wanna Marchi morta, visto che il nostro articolo smentisce le voci in questione, ma che allo stesso tempo va analizzata più da vicino per evitare che prendano piede catene sul nulla. Gli utenti pregano per Asia Marchese, ma non si hanno riscontri ufficiali ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Sta facendo letteralmente il giro del web una catena dedicata ad unadi nomequale però non si hannoufficiali. In pratica,sono chiamati a pregare per lei, in quanto ladi cinque anni pare sia ricoverata in terapia intensiva per una non chiara malattia. Situazione come sempre incerta. Non necessariamente una bufala, a differenza di quanto riscontrato in mattinata con la storia di Wanna Marchi morta, visto che il nostro articolo smentisce le voci in questione, ma che allo stesso tempo va analizzata più da vicino per evitare che prendano piede catene sul nulla. Gli utentiper, ma non si hannoufficiali ...

PlutonianoR : RT @kapav65: Sgomento nelle redazioni. Il gruppo Gedi e la 7 si preparano alla resistenza in piazza, vestiti eleganti. Al Foglio pregano ch… - iannetts70 : RT @kapav65: Sgomento nelle redazioni. Il gruppo Gedi e la 7 si preparano alla resistenza in piazza, vestiti eleganti. Al Foglio pregano ch… - kapav65 : Sgomento nelle redazioni. Il gruppo Gedi e la 7 si preparano alla resistenza in piazza, vestiti eleganti. Al Foglio… - KekkaW__ : Asia deve avere molti Santi in paradiso che pregano per lei, altrimenti non si spiega come abbia passato tutti i pr… - direttorissimo : @lucdilo noi litighiamo per il ragù migliore coi figli che pregano sono buoni tutti e due potete non litigare? -