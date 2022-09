La confusione della doppia procura, l’ottimismo di Maldini e il ruolo di Cardinale: Milan, dietro le quinte del rinnovo di Leao (Di lunedì 26 settembre 2022) Da una parte il crescente ottimismo di Maldini, dall’altra i milioni di Chelsea e Manchester City. La partita per il rinnovo di Leao si... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Da una parte il crescente ottimismo di, dall’altra i milioni di Chelsea e Manchester City. La partita per ildisi...

sportli26181512 : La confusione della doppia procura, l’ottimismo di Maldini e il ruolo di Cardinale: Milan, dietro le quinte del rin… - losqualosaltato : Bastoni è più in confusione della Serracchiani in direzione Pd durante un Think Tank post elettorale. #UngheriaItalia - loveforcaptnswn : @imfalljngforyou quindi il tizio ubriaco che guida con chim in macchina e questa cosa della bici sono due chiamate… - Raff_Napolitano : Molti elettori del #M5S al momento di votare, nella confusione hanno presentato la tessera del RdC invece della tes… - Piccio1969 : @sonociccia @BenincasaCar Quindi tra le righe dici che tutto ok se non vince il cdx sennò la cosa è incostituzional… -