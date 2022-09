Spagna | incendi | 5 000 ettari bruciati vicino a Granada

El Itagnol

Vigili del fuoco sono attivi da giorni per cercare di contenere un incendio boschivo di grosse proporzioni sviluppatosi in provincia di Granada, nel sud della: lo riportano media locali, aggiungendo che, sinora, le fiamme hanno bruciato già circa 5.000 ettari di terreno. La zona colpita dal rogo che, secondo i servizi anti - incendio sul terreno, ...... forse ignaro che le parole spesso diventano pietre e sono micce in grado di appiccare... a simboleggiare un Movimento senza ideali, che dopo la legislatura del Franza opurché se magna ... Spagna, ennesimo incendio della terribile estate 2022: tremila ettari in fumo nella provincia di Granada Vigili del fuoco sono attivi da giorni per cercare di contenere un incendio boschivo di grosse proporzioni sviluppatosi in provincia di Granada, nel sud della Spagna: lo riportano media locali, aggiun ...L'ex uragano Danielle in avvio di settimana ha segnato il passo poco al largo del Portogallo, richiamando sul suo bordo destro correnti molto calde dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Se domen ...