Collegare il cavo ottico Toslink alla TV | vantaggi e svantaggi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando acquistiamo una soundbar per la TV la gran parte degli utenti usa il(conosciuto anche comeo S/PDIF) per realizzare il collegamento, così da ottenere un'ottima qualità audio in tutte le situazioni d'utilizzo. Al giorno d'oggi però non sempre questo collegamento si presenta come il piùoso, vista anche la comparsa sul mercato di nuove tecnologie, in grado di fornire una qualità dell'audio superiore (con determinati tipi di contenuti). Ci sono diversie gli snel'utilizzo delquando colleghiamo una soundbar o qualsiasi altro dispositivo audio con uscita otticaTV e non è detto che sia sempre la soluzione migliore per mantenere il giusto compromesso tra qualità audio ...