Terremoto a Napoli - Eav sospende servizio ferroviario

(Di lunedì 20 maggio 2024) Per accertamenti della scossa di, Ferrovie dello Stato ha deciso di fermare per via precauzionale la linea 2 della metro. Eavanche Cumana e Circumflegrea sospesi...

TERREMOTO - Sospesi i servizi ferroviari a Napoli per accertamenti, le ultime - terremoto - Sospesi i servizi ferroviari a Napoli per accertamenti, le ultime - Per accertamenti della scossa di terremoto, Ferrovie dello Stato ha deciso di fermare per via precauzionale la linea 2 della metro. Eav sospende anche Cumana e Circumflegrea sospesi per accertamenti.

Forti scosse di terremoto a Napoli: panico e gente per la strada | Video - Forti scosse di terremoto a Napoli: panico e gente per la strada | Video - Due scosse di terremoto si sono susseguite in pochi minuti nell'area dei Campi flegrei e sono state avvertite anche a Napoli, dove si è scatenato il panico ...