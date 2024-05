Tremano i Campi Flegrei - paura anche a Napoli per la più forte scossa degli ultimi 40 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) In attesa di comunicazioni ufficiali, ladi terremoto di magnitudo 4.4 avvertita stasera con epicentro idovrebbe essere quella di maggiore intensitàquaranta, la piùmai registrata da quando è ricomparso il fenomeno del bradisismo ai. Il record precedente risale al terremoto del 27 settembre scorso: allora la magnitudo registrata fu 4.2, di poco inferiore a quella dellarilevata dai sismografi stasera. Eallora come oggi la profondità fu individuata a 3 km, nell’area della Solfatara. Dopo ladelle 20.10 – che era stata preceduta da uno sciame sismico partito alle 19.51 – si sono susseguite molte scosse di ...

Sciame sismico ai Campi Flegrei . La prima forte scossa di Terremoto , di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19.51. L'epicentro in zona Campi Flegrei . Sono seguite...

Tre scosse di terremoto si sono susseguite in pochi minuti nell'area dei Campi flegrei e sono state avvertite anche a Napoli , dove si è scatenato il panico

TERREMOTO - Napoli, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 - TERREMOTO - Napoli, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 - Un terremoto di magnitudo Md 3.9 è avvenuto nella zona: campi flegrei, il 20-05-2024 21:46:14 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8260, 14.1380 ad una profondità di 2 km ...

Terremoto Campi Flegrei oggi, paura a Napoli: «Il più forte mai sentito, i muri tremavano» - Terremoto campi flegrei oggi, paura a Napoli: «Il più forte mai sentito, i muri tremavano» - Terremoto ai campi flegrei. Forte, molto forte. Tanto da essere avvertito - e distintamente - anche a Napoli. Più scosse, una dietro all'altra. L'ultima della quale davvero ...

Ai campi Flegrei la scossa più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.4 - Ai campi flegrei la scossa più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.4 - La sentono gli abitanti di Pozzuoli, i più esposti, ma non solo. Paura anche a Napoli, nella zona collinare come a ridosso del mare, a Bagnoli come ai ...