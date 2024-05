Affari Tuoi - amara partita per Ezia che accetta l' offerta | quanto aveva

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo diverse giornate in panchina,da Matera in Basilicata è scesa in campo da titolare, ma la sua avventura adè stata un pochino. Dopo una partenza sfortunata, la ragazza si è ritrovata a respingere moltissime offerte, salvo poire l'ultima proposta del Dottore. Pur essendo certa di avere nel suo pacco una cifra alta, alla fine la concorrente non se l'è sentita di rischiare di tornare a casa con un pugno di mosche in mano.puntata 20 maggio 2024: la storia die Raffaello sorprende Amadeus “Si mangia bene, la gente è ospitale, il posto è un gioiello e non devo dirlo io… è un posto che il mondo ci invidia. Un posto che va tutelato perché è bellissimo”, queste sono state le parole che Amadeus ha speso per ...