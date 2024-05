Forti scosse - scuole chiuse e sgomberi | tremano i Campi flegrei Gente in strada a Napoli | Video

Napoli , 20 mag. (askanews) – Due forti scosse di terremoto nell’area dei Campi flegrei sono state avvertite dalla popolazione non sono nella zona di Pozzuoli e Bacoli, ma anche a Napoli città e in molti comuni della provincia . La terra ha tremato ...

Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "Non escludiamo nuove forti scosse nella notte" - Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "Non escludiamo nuove forti scosse nella notte" - Diversi residenti avevano abbandonato la propria casa per rifugiarsi in strada, quando alle 20:10 è stata registrata la seconda scossa, più forte, di magnitudo 4.4 con epicentro ancora l'area dei ...

Ai campi Flegrei la scossa più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.4 - Ai campi Flegrei la scossa più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.4 - La sentono gli abitanti di Pozzuoli, i più esposti, ma non solo. Paura anche a Napoli, nella zona collinare come a ridosso del mare, a Bagnoli come ai ...

Terremoto a Napoli, paura tra i cittadini - Terremoto a Napoli, paura tra i cittadini - Tutti in strada i cittadini napoletani: «non l'ho mai sentita così forte» affermano alcuni abitanti di Monteruscello. Anche sul lungomare ...