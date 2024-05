Terremoto a Napoli - tre scosse la più forte è 4 4 | panico in città

Terremoto Campi Flegrei e Napoli, forti scosse in serata. Gente terrorizzata in strada: «Sembra che la terra si sollevi». Cosa sta succedendo - terremoto Campi Flegrei e Napoli, forti scosse in serata. Gente terrorizzata in strada: «Sembra che la terra si sollevi». Cosa sta succedendo - Stavolta il terremoto ha bussato alle porte dei napoletani all'ora di cena: minuti di paura, con i lampadari che oscillano vorticosamente e i prodotti sugli scaffali dei supermercati ...

Terremoto Campi Flegrei oggi, paura a Napoli: «Il più forte mai sentito, i muri tremavano» - terremoto Campi Flegrei oggi, paura a Napoli: «Il più forte mai sentito, i muri tremavano» - terremoto ai Campi Flegrei. forte, molto forte. Tanto da essere avvertito - e distintamente - anche a Napoli. Più scosse, una dietro all'altra. L'ultima della quale davvero ...

Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "Non escludiamo nuove forti scosse nella notte" - Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "Non escludiamo nuove forti scosse nella notte" - La città di Napoli è stata colpita nelle ultime ore da due violenti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 3.5 e ... quando alle 20:10 è stata registrata la seconda scossa, più forte, di magnitudo ...