Skateboarding - qualifiche olimpiche | Sorgente è il miglior azzurro a Shanghai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) La qualificazione olimpica per la compagine azzurra dellorimane aperta. Aè andata in scena la prima gara della seconda serie di qualifica e Alexsi è dimostrato ile degli italiani, chiudendo decimo e poco lontano dalla finale. Nella classifica delle Series l’italoamericano è ora tredicesimo, con ancora una finestra per trovare il pass olimpico. Le ultime qualificazioni sono infatti in programma a Budapest tra il 20 e il 23 giugno. Il sogno parigino continua anche per Alessandro Mazzara, 22esimo a, e Lucrezia Zarattini, quarantesima. SportFace.