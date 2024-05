Lautaro Martinez | Sono orgoglioso - i nuovi inseriti benissimo!

(Di lunedì 20 maggio 2024)ieri ha alzato al cielo di San Siro la coppa dello scudetto dell’Inter e pochi minuti fa ha parlato da Castello Sforzesco. ORGOGLIO ?ringrazia tutti i compagni per la vittoria dello scudetto dell’Inter. «Grazie ai compagni,perché è arrivata tanta gente nuova, ma si è inserita». Il Toro ieri ha alzato al cielo di San Siro il suo secondo scudetto da quando gioca nella Beneamata, ma soprattutto ha vinto il primo tricolore da capitano. Ieri il meraviglioso momento con il Toro, che ha preso la coppa consegnata dalla Lega Serie A per alzare davanti a oltre 70 mila persone. Da leader e capitano vero, poi ha voluto condividere tale gioia con i compagni, ribadendolo alla serata di gala a Castello ...

