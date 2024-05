Donna in sedia a rotelle aggredita in zona Lambrate a Milano | indagano i carabinieri

Fan di Madonna in sedia a rotelle replica dopo la polemica : come l’ha presa Nel bel mezzo di una delle ultime date del The Celebration Tour Madonna ha fatto una figuraccia. La regina del pop si è avvicinata al pubblico ed ha chiesto ad una sua fan come mai fosse rimasta a sedere per tutte le esibizioni. La donna ha fatto ...

La terribile figuraccia di Madonna : ferma lo show per sgridare un giovane che non balla - ma è in sedia a rotelle Le gaffe sono quelle robe per cui davvero vorremmo tutti avere una pala a portata di mano con cui scavarci da soli una fossa per seppellirci dalla vergogna. A Madonna questa volta bisognerebbe darle un premio solo per come sia riuscita a fingere ...