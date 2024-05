Il Verona è salvo - battuta la Salernitana 

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - L'Hellasbatte in trasferta la Salernitana e conquista matematicamente la salvezza con un turno di anticipo. All'Arechi finisce 2-1 grazie alle reti di Suslov e Folorunsho (inutile il lampo nel finale di Maggiore), che sanno davvero di liberazione per la formazione scaligera dopo una stagione difficile e sempre sul filo del rasoio. Gli uomini di Baroni salgono cosi' a 37 punti portandosi a +4 sul terzultimo posto dell'Empoli, garantendosi tutta la tranquillità del mondo in vista dell'ultima sfida casalinga con l'Inter campione d'Italia. La squadra di Colantuono invece, già retrocessa da tempo, saluta i propri tifosi con l'ennesimo ko stagionale. A caccia dei tre punti piu' pesanti della stagione, gli scaligeri partono con il piede pigiato sull'acceleratore cercando subito i varchi giusti per colpire. Dopo aver preso le misure, il vantaggio ...

