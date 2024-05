Onana sbotta dopo il disastro | Con chi ve la dovete prendere

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quella del Manchester United è stata una stagionesa. A confermarlo è l'ottavo posto in classifica, il peggior piazzamento di sempre dei red Devils in Premier League. Per raddrizzare, almeno in parte, una stagione con tantissime ombre e pochi sprazzi di luce, la squadra di Ten Hang ha un'ultima chance: la finale di FA Cup contro il Manchester City campione d'Inghilterra. Le possibilità di vittoria sono scarse visto il divario tecnico fra le due squadre e quindi è già partito il processo a giocatori e allenatore. Con tutta la rosa nell'occhio del ciclone, Andréha deciso di prendersi le sue responsabilità: "Abbiamo altre squadre che stanno facendo meglio di noi e dobbiamo essere onesti e riconoscerlo. Se e quando le cose vanno male, non optate per il giocatore più giovane: sono qui perle critiche su di me, anche ...

