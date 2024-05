Guida TV | programmi di stasera - lunedì 20 maggio 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024)aitv della prima serata di oggi,20.5., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo Fiction RAI2 Da vicino nessuno è normale Varietà RAI3 Farwest Attualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Io Canto Family Talent Show ITALIA1 Io sono Vendetta Film LA7 Piazzapulita presenta: 100 minuti Attualità REALTIME Hercai – Amore e Vendetta Serie TV CIELO X+Y Film TV8 GialappaShow Varietà NOVE Cash or Trash – Speciale Game Show

Ecco la guida dedicata ai programmi in onda Stasera in tv, lunedì 20 maggio 2024 . Come da tradizione, ci attende una programmazione particolarmente ricca che prevede da una parte la miniserie di Rai1 Marconi L' uomo che ha connesso il mondo e dall' ...

