Milan - Amelia | Su Donnarumma tante stro**ate Mi fido di Ibrahimovic

Da Ambrosini a Ganz: lunedì tutti in campo per ricordare Claudio Lippi - Da Ambrosini a Ganz: lunedì tutti in campo per ricordare Claudio Lippi - Lunedì 20 maggio, con calcio d'inizio al "Centro Sportivo Vismara – Puma, House of Football” fissato per le 20.30, si svolgerà l'undicesima edizione del memorial Claudio Lippi per ricordare il giornal ...

Amelia: "Rimonta a Leverkusen Nulla è impossibile, ho visto la squadra motivata" - amelia: "Rimonta a Leverkusen Nulla è impossibile, ho visto la squadra motivata" - L'ex calciatore durante la trasmissione Secondo Tempo in onda sui 97.7: "Il fatto di avere dei giocatori carichi e motivati può fare la differenza" ...

Da Boateng ed ElSha a Kucka e Piatek: quanti affari sull'asse Genoa-Milan - Da Boateng ed ElSha a Kucka e Piatek: quanti affari sull'asse Genoa-milan - In questo millennio il club rossonero ha pescato parecchio nel bacino del Grifone. Galliani e Preziosi, un filo diretto che ha generato tanti trasferimenti. Noi ci abbiamo costruito su un ...