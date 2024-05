Salvini - spero riforma della Giustizia entro giugno

Alla marina di Palermo va in scena l'ultimo atto del congresso nazionale dell’Anm. E la mozione finale, approvata per acclamazione, è un segnale netto inviato al ministro Carlo Nordio . Per il presidente Giuseppe Santalucia "non si tratta" su una ...

Bologna, 20 marzo 2024 – "Mi sono spiaciuti accenni e attacchi sulla riforma del codice della strada. Che io sto mettendo giù da padre, non da ministro e che è in via di approvazione nelle prossime ore. Non è una controriforma, lo facciamo per il ...