Bomba d’acqua colpisce la Bassa reggiana | case - scantinati e strade allagate

(Di lunedì 20 maggio 2024) Reggio Emilia, 20 maggio 2024 – A pochi giorni dalla tromba d’aria che ha colpito parte di Santa Vittoria e dal forte acquazzone con grandinata che tanti problemi ha provocato tra Novellara e Reggiolo, oggi il maltempo è tornato a interessare la, stavolta con unache ha interessato soprattutto la zona di Rolo, al confine con il Modenese, dove si registrano le conseguenze più gravi. “Il paese – ha comunicato il sindaco Luca Nasi – è stata interessata da un importante precipitazione. La polizia locale e l’ufficio tecnico comunale stanno effettuando sopralluoghi per valutare situazioni di pericolo per la viabilità”. Maltempo oggi, allagamenti a Vignola: martedì 21 maggio scuole chiuse Cortili e giardini delle abitazioni sono state invase dalla pioggia caduta Non solo ...