She-Hulk, la star Tatiana Maslany: "Ho fatto provini per vari progetti Marvel, anche Venom" (Di mercoledì 17 agosto 2022) La protagonista di She-Hulk Tatiana Maslany ha raccontato dei suoi molteplici provini per i ruoli Marvel, e di come non siano andati a buon fine... Incluso quello per il film Venom. Poche ore prima del debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+, Tatiana Maslany ha rivelato di aver provato più volte a entrare a far parte dell'universo Marvel, e che uno di questi tentativi includeva anche il film Sony con Tom Hardy, Venom. Lo riporta anche il sito The Direct, citando l'intervista dell'attrice con Scott Aukerman per il podcast Comedy Bang Bang, dove Tatiana Maslany, che ha all'attivo un Premio Emmy e due Critic's Choice Award, ha ...

