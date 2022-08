Sassuolo, Berardi giura amore eterno: ufficiale il rinnovo fino al 2027 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un amore che non conosce limiti o confini. Perché il legame che unisce Domenico Berardi e il Sassuolo si è sempre dimostrato più forte di tutto, in primis delle sirene di calciomercato che negli anni hanno provato invano a portare via il capitano neroverde dall’Emilia-Romagna. E adesso, dopo più di 10 anni trascorsi nel club della famiglia Squinzi (è arrivato in Emilia nel 2010) il classe ’94 ha deciso di giurare amore eterno alla squadra che gli ha permesso di muovere i primi passi in Serie A. Nella serata di mercoledì 17 agosto infatti, il giocatore l’amministratore delegato Carnevali hanno annunciato il prolungamento contrattuale fino al 2027. Un accordo quinquennale che rappresenta l’ultimo contratto importante della carriera di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unche non conosce limiti o confini. Perché il legame che unisce Domenicoe ilsi è sempre dimostrato più forte di tutto, in primis delle sirene di calciomercato che negli anni hanno provato invano a portare via il capitano neroverde dall’Emilia-Romagna. E adesso, dopo più di 10 anni trascorsi nel club della famiglia Squinzi (è arrivato in Emilia nel 2010) il classe ’94 ha deciso direalla squadra che gli ha permesso di muovere i primi passi in Serie A. Nella serata di mercoledì 17 agosto infatti, il giocatore l’amministratore delegato Carnevali hanno annunciato il prolungamento contrattualeal. Un accordo quinquennale che rappresenta l’ultimo contratto importante della carriera di ...

