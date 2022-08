VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO IN VACANZA A LOS ANGELES: “RECORD DI VIOLENZA” (Di martedì 16 agosto 2022) VITTORIO BRUMOTTI è stato AGGREDITO un’altra volta. Questa volta siamo a Los ANGELES in America. L’aggressione è avvenuta il 13 agosto scorso. Il noto campione è stato AGGREDITO a Los ANGELES, mentre si trovava in VACANZA, e non sul posto di lavoro come spesso accade. VITTORIO fa un prezioso lavoro: quello di smascherare – come dice lui – “i venditori di morte” ossia gli spacciatori. Ma questa volta la situazione è ben diversa. Sul sito ufficiale di Striscia la Notizia c’è il video ufficiale (reperibile a questo link) dove VITTORIO racconta l’accaduto, vi lasciamo le sue dichiarazioni: Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile. ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 16 agosto 2022)è statoun’altra volta. Questa volta siamo a Losin America. L’aggressione è avvenuta il 13 agosto scorso. Il noto campione è statoa Los, mentre si trovava in, e non sul posto di lavoro come spesso accade.fa un prezioso lavoro: quello di smascherare – come dice lui – “i venditori di morte” ossia gli spacciatori. Ma questa volta la situazione è ben diversa. Sul sito ufficiale di Striscia la Notizia c’è il video ufficiale (reperibile a questo link) doveracconta l’accaduto, vi lasciamo le sue dichiarazioni: Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile. ...

