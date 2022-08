Atletica | Marcel Jacobs è campione europeo dei 100 metri

feffojuve : RT @ultimoranet: Atletica Leggera, Marcel Jacobs vince l’oro ed è campione d'Europa nei 100 metri. ?? @ultimoranet - daniele_acunzo : RT @ultimoranet: Atletica Leggera, Marcel Jacobs vince l’oro ed è campione d'Europa nei 100 metri. ?? @ultimoranet - Francesco_Rizz_ : RT @ultimoranet: Atletica Leggera, Marcel Jacobs vince l’oro ed è campione d'Europa nei 100 metri. ?? @ultimoranet - baldomax : Marcel Jacobs che attende la dosso ed è il primo a baciarla alla fine della sua finale dei 100 europei è la cosa pi… - TV7Benevento : Atletica: Europei, Jacobs vince l'oro nei 100 metri in 9'95 - -

Marcell Jacobs è tornato. L'azzurro campione olimpico in carica, dopo aver archiviato un mondiale deludente, ha trionfato ai campionati europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Record dei campionati eguagliato per Marcell Jacobs con questo 9.95 che gli è valso l'oro continentale. Alle sue spalle due britannici, Hughes è secondo.