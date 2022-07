Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, la recensione: Pablito per sempre (Di martedì 5 luglio 2022) La recensione di Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La Leggenda: il documentario, che arriva al cinema proprio il 5 luglio, 40 anni dopo Italia - Brasile, è l'unico lavoro cui Paolo Rossi ha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi di lavorazione. 5 luglio 1982. A Barcellona, allo stadio Sarrià, scendono in campo Italia e Brasile per un incontro che vale la semifinale dei campionati mondiali di calcio del 1982. È "La partita". Il Brasile è la squadra più forte del mondo, una delle squadre più forti di tutti i tempi. "Avrebbe potuto fare a brandelli qualsiasi squadra. Ma l'Italia no, non ci stava. Io sono entrato in campo pensando che da un momento all'altro la mia vita potesse cambiare". A raccontarcelo è lo stesso Paolo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) Ladi- L'uomo. Il. La: il documentario, che arriva al cinema proprio il 5 luglio, 40 anni dopo Italia - Brasile, è l'unico lavoro cuiha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi di lavorazione. 5 luglio 1982. A Barcellona, allo stadio Sarrià, scendono in campo Italia e Brasile per un incontro che vale la semifinale dei campionati mondiali di calcio del 1982. È "La partita". Il Brasile è la squadra più forte del mondo, una delle squadre più forti di tutti i tempi. "Avrebbe potuto fare a brandelli qualsiasi squadra. Ma l'Italia no, non ci stava. Io sono entrato in campo pensando che da un momento all'altro la mia vita potesse cambiare". A raccontarcelo è lo stesso...

Pubblicità

gippu1 : 6) I primi quattro minuti di Paolo Rossi danno ragione a Tosatti: più volte borseggiato da Falcao, imperdonabile ne… - gippu1 : 2) E del resto Bearzot s'incaponisce a confermare in attacco Paolo Rossi. “Uno in queste condizioni va mandato in m… - fattoquotidiano : Italia-Brasile 3-2 quaranta anni dopo, il giorno in cui rinacque Paolo Rossi: la tripletta di Pablito e la storia c… - ItaliaStartUp_ : Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, non potrà lasciarvi indifferenti - VincenzoDonvito : RT @ADUC1: L’occhio di Paolo Rossi: -