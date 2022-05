Mediterraneo | le stragi di migranti non fanno notizia | la vergogna del relativismo etico

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Quei morti non meritano le prime pagine dei quotidiani o maratone televisive. Non "". La comunità internazionale non s'indigna. L'Europa gira la testa da un'altra parte. Per non vedere. ...

Advertising

lineeconfuse : RT @Maddalenapareti: L'Artico potrebbe diventare una papabile zona di scontro, mentre il Mediterraneo causerà un quantitativo di stragi ini… - pietrogranero : RT @Maddalenapareti: L'Artico potrebbe diventare una papabile zona di scontro, mentre il Mediterraneo causerà un quantitativo di stragi ini… - RossanaGiannan2 : RT @Maddalenapareti: L'Artico potrebbe diventare una papabile zona di scontro, mentre il Mediterraneo causerà un quantitativo di stragi ini… -

E ledi civili nelQuelle non contano. Sono al massimo buone per riempire report la cui esistenza in vita mediatica dura al massimo il giorno in cui vengono presentati. Una ...... ma non fermeranno la solidarietà" Il profugo fuggito dal Congo: "Ora a Firenze studio la siccità" Migranti, 20.000 morti nelin 8 anni. Le Ong a Lamorgese: "Bastain mare" ...Strage nel mediterraneo: si rovescia un barca di migranti. Di 100, 80 sono dispersi e 24 portati in salvo. ONG questa è omissione di soccorso ...Erano circa 100 le persone a bordo di cui 80 sono disperse nel Mediterraneo dopo che un barcone si è rovesciato. Il naufragio del barcone è avvenuto a largo della Tunisia, vicino alle coste di Sfax. L ...