Vaiolo delle scimmie | sauna gay di Madrid nel mirino | ' Non siamo all' origine del contagio'

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - BothDeserti : Lo Chiamano Vaiolo Delle Scimmie Perché Chiamarlo HiV Faceva Troppo Tossico Anni 80', Peccato Che Non Sono Tossici… - MaxWynes : RT @Leonard1306__: @HuffPostItalia Iniziate a smettere di rompere i coglioni. Il vaiolo delle scimmie lo trasta solo il piddino con la 104. -

In Slovenia le autorità sanitarie hanno confermato il primo caso discimmie, su un paziente tornato dalla Isole Canarie. Come ha riferito il capo del Centro per le malattie infettive dell'Istituto nazionale per la salute pubblica, Mario Fafangel, le ...19.16scimmie, cinque i casi in Italia Sono saliti a cinque i casi discimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. "Un quinto caso con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti è stato notificato oggi. Sono in corso gli ...Sospetti di casi di vaiolo delle scimmie anche in Sicilia. Sarebbero due i pazienti sotto osservazioni. Uno è ricoverato al Policlinico di Palermo un uomo su cui si stanno facendo analisi per ...La Regione ha attivato sistema di monitoraggio, il San Matteo di Pavia e il Fatebenefratelli Sacco di Milano i centri di riferimento ...