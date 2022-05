Il consigliere russo all’Onu si dimette: “Mi vergogno del mio Paese. La guerra un crimine sia contro gli ucraini sia contro i russi” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese”. Da vent’anni, Boris Bondarev lavora per la diplomazia russa e dice, ora, di non poterne più. Perché, ha scritto in una dichiarazione in cui annuncia le sue dimissioni dall’incarico di consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, che ricopriva dal 2019, “la guerra aggressiva scatenata da Putin contro l’Ucraina, e di fatto contro l’intero mondo occidentale, non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma anche il crimine forse più grave contro il popolo russo”. Un’invasione, ha accusato, decisa da un gruppo dirigente “che vuole solo una cosa, restare al potere per sempre”. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non mi sono mai vergognato così tanto del mio”. Da vent’anni, Boris Bondarev lavora per la diplomazia russa e dice, ora, di non poterne più. Perché, ha scritto in una dichiarazione in cui annuncia le sue dimissioni dall’incarico didella missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, che ricopriva dal 2019, “laaggressiva scatenata da Putinl’Ucraina, e di fattol’intero mondo occidentale, non è solo unil popolo ucraino, ma anche ilforse più graveil popolo”. Un’invasione, ha accusato, decisa da un gruppo dirigente “che vuole solo una cosa, restare al potere per sempre”. “Il ...

