L'esercitazione Nato in Sardegna vista dalla baia di Porto Pino: cosa sta succedendo. E' polemica. Una fase dell'esercitazione della Marina militare "Mare Aperto 2022" vista dalla baia di Porto Pino. Coinvolti oltre 4mila tra donne e uomini di sette nazioni della Nato e 65 tra navi, sommergibili, ...

iosonoFabry : La Nato occupa le coste della Sardegna per le prove di guerra: vietato l'accesso a mare. L'isola sarà teatro dell'e… - AnnaOri11 : RT @ondareattiva: La Nato occupa le coste della Sardegna per le prove di guerra: vietato l'accesso a mare. L'isola sarà teatro dell'esercit… - elvise1657 : RT @MarcoFattorini: Neutralità non significa debolezza. La Svezia porta in dote alla Nato un esercito con il primato mondiale nelle tecnolo… - ElisabetFurlan7 : RT @ondareattiva: La Nato occupa le coste della Sardegna per le prove di guerra: vietato l'accesso a mare. L'isola sarà teatro dell'esercit… - Mis_Strozzo : L'esercitazione Hedgehog si sovrapporrà anche a due importanti esercitazioni militari NATO e alleate attualmente in… -