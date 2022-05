Tremenda rissa tra tifosi di Eintracht e Rangers | volano sedie e pugni

Advertising

Voce di Napoli

Brutte immagini da Siviglia, dove si affronteranno Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers per la finale di Europa League.Qui per motivi ancora ignoti si sarebbe verificata unache ha coinvolto decine di persone, poi da un auto sarebbero stati sparati numerosi colpi d'arma da fuoco . Fonti locali ... Napoli, scoppia follia in spiaggia: rissa a colpi di caschi e poi tenta di annegarlo Arrestato figlio di un boss. 17 Maggio 22 / Scritto da: Amalia Vingione. Napoli, adolescenti si accoltellano a Marechiaro. Durante la rissa, due giovani di 16 e 17 anni sono stati feriti con dei colte ...Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno ricostruito quanto accaduto nel giro di 24 ore identificando tutti i responsabili e chiarendo anche le motivazioni. E così in stato di fermo è stato pos ...