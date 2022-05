Covid, in Sicilia calano contagi e ricoveri nell’ultima settimana: più di 16mila quarte dosi di vaccino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cala la pressione del Covid-19 in Sicilia. nell’ultima settimana – fa sapere la Regione – i contagi sono in calo, ma non solo; Anche il numero di ospedalizzazioni inizia a scendere. Nella settimana che va dal 9 al 15 maggio l’incidenza è scesa a 17.573 (-23.95%) e un valore cumulativo di 478,02 su 100.000 abitanti. Secondo il report le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni (520/100.000) e tra i 6 e i 10 anni (474/100.000). I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana 11-17 maggio. “Nel target 5-11 anni, – si legge nel report – i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51%. Hanno completato il ciclo primario 74.440 bambini, pari al 23,64%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cala la pressione del-19 in– fa sapere la Regione – isono in calo, ma non solo; Anche il numero di ospedalizzazioni inizia a scendere. Nellache va dal 9 al 15 maggio l’incidenza è scesa a 17.573 (-23.95%) e un valore cumulativo di 478,02 su 100.000 abitanti. Secondo il report le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni (520/100.000) e tra i 6 e i 10 anni (474/100.000). I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla11-17 maggio. “Nel target 5-11 anni, – si legge nel report – i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51%. Hanno completato il ciclo primario 74.440 bambini, pari al 23,64%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il ...

