A mai più Rabiot: la Juventus scarica il francese, la situazione (Di martedì 17 maggio 2022) Adrien Rabiot è stato un grande flop in bianconero e per questo motivo si stanno valutando delle alternative per la stagione che verrà. Tante volte bisogna rendersi conto del perché è un giocatore venga fatto arrivare alla scadenza del proprio contratto senza che questo gli venga rinnovato, in particolar modo quando si tratta di elementi giovani e che potrebbero essere il futuro di grandi squadre come per esempio il Paris Saint Germain, purtroppo la Juventus non ci ha pensato quando ha deciso di acquistare Adrien Rabiot, giocatore che a tutti gli effetti è stato un buco nell'acqua in particolar modo dal punto di vista finanziario. Adrien Rabiot Juventus (Ansa Foto)Per poter vincere servono sicuramente le idee dell'allenatore, ma prima di tutto non bisogna mai dimenticare che in campo scendono i ...

