Juventus | Vlahovic ha violato l’isolamento? Cosa dice il protocollo | regole e tempistiche

Dusan Vlahovic è un nuovo attaccante della Juventus, il serbo ha raggiunto oggi la Continassa per le visite mediche e la firma del contratto. E' scoppiato un giallo sull'arrivo dell'attaccante serbo a Torino. Secondo quanto riporta il TGr Rai Toscana Vlahovic avrebbe violato l'isolamento previsto dopo la positività al Covid di sabato scorso, rischiando anche una denuncia penale. Il club viola non aveva comunicato il nome dell'attaccante tra i positivi, ma si è limitato a confermare l'esito positivo al tampone di due membri della squadra. Gli unici due indisponibili per la trasferta di Cagliari sono stati Saponara e Vlahovic. I calciatori hanno effettuato il tampone sabato 22 e nella giornata stessa è arrivato l'esito della positività.

