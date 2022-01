Detto Fatto anticipazioni 24-28 gennaio: nuove rubriche e Simona Ventura (Di domenica 23 gennaio 2022) Nuovi tutorial e rubriche condiranno l'ultima settimana di gennaio di Detto Fatto. Bianca Guaccero, assieme a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi accoglierà nel suo iconico salotto anche un nuovo protagonista: Antonino Di Pietro. Saranno delle puntate imperdibili anche perché si comincerà ad entrare nel mood sanremese. La moglie di Amadeus si presterà al 'Cambio mood vip' mentre a Kashanian sarà affidata la rubrica 'W Sanremo' che accoglierà molteplici ospiti molto apprezzati. Puntata Detto Fatto 24 gennaio: due new entry e Giovanna Civitillo protagonista di 'Cambio mood vip' Si prospetta un lunedì 24 gennaio pieno di novità. Innanzitutto debutterà a Detto Fatto il noto dermatologo e chirurgo estetico ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Nuovi tutorial econdiranno l'ultima settimana didi. Bianca Guaccero, assieme a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi accoglierà nel suo iconico salotto anche un nuovo protagonista: Antonino Di Pietro. Saranno delle puntate imperdibili anche perché si comincerà ad entrare nel mood sanremese. La moglie di Amadeus si presterà al 'Cambio mood vip' mentre a Kashanian sarà affidata la rubrica 'W Sanremo' che accoglierà molteplici ospiti molto apprezzati. Puntata24: due new entry e Giovanna Civitillo protagonista di 'Cambio mood vip' Si prospetta un lunedì 24pieno di novità. Innanzitutto debutterà ail noto dermatologo e chirurgo estetico ...

