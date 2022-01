COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.854 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 513 persone: – 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 10, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 22, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 18, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 64, residenti nel comune di Avellino; – 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 6, residenti nel comune di Calabritto; – 5, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 3, residenti nel comune di Cassano irpino; – 2, residenti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.854 tamponi somministrati in provincia di, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al513 persone: – 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 10, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 22, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 18, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 64, residenti nel comune di; – 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 6, residenti nel comune di Calabritto; – 5, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 3, residenti nel comune di Cassano irpino; – 2, residenti ...

