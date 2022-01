Il falsario dei vaccini si sentiva alle strette: 'Vivo male, mi sono arrivate pressioni ai fianchi: troviamo una soluzione' (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - 'Mi sono arrivate delle pressioni sui fianchi, cioè Vivo male'; 'però se un attimo ci parliamo eh, troviamo una soluzione'; 'godiamocela insieme'. sono gli stralci del dialogo avvenuto all'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - 'Midellesui, cioè'; 'però se un attimo ci parliamo eh,una'; 'godiamocela insieme'.gli stralci del dialogo avvenuto all'...

Advertising

TheDebEmpire : Crollo sempre come una pera alla sera. Ieri no, ho retto e ho visto un film che mi è piaciuto molto ('Il falsario'… - nucciaportraits : @GiorgiaMeloni Il #greenpass è la causa primaria del contagio perché dà ai #VACCINATI un falso senso di sicurezza e… - assurdistan : @intuslegens Certo, salvo che la letalità per gli over 50 non vaccinati non é dello 0,2% e nei 40-50 l'incidenza di… -