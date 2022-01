Reddito di emergenza: presto al via il nuovo decreto ristori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ed alla fine chi riponeva speranze riguardo ad un nuovo Reddito di emergenza sarà accontentato. È ciò che emerge dalle ultime dichiarazioni del Premier Mario Draghi e dal suo predecessore e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Infatti, continua lo stato di emergenza, prosegue la crisi Covid e il governo deve proseguire a sostenere imprese, famiglie e lavoratori. Così si torna a parlare di nuovi aiuti, anche di nuove mensilità del Reddito di emergenza. La popolare misura destinata a quelle famiglie e quei singoli che maggiormente si trovano in stato di disagio reddituale. Occorrono altri soldi, almeno 10 miliardi di scostamento di bilancio Sono serviti due decreti «Festività» per segnare una nuova pagina di regole restrittive per via della recrudescenza dei contagi di quella ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ed alla fine chi riponeva speranze riguardo ad undisarà accontentato. È ciò che emerge dalle ultime dichiarazioni del Premier Mario Draghi e dal suo predecessore e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Infatti, continua lo stato di, prosegue la crisi Covid e il governo deve proseguire a sostenere imprese, famiglie e lavoratori. Così si torna a parlare di nuovi aiuti, anche di nuove mensilità deldi. La popolare misura destinata a quelle famiglie e quei singoli che maggiormente si trovano in stato di disagio reddituale. Occorrono altri soldi, almeno 10 miliardi di scostamento di bilancio Sono serviti due decreti «Festività» per segnare una nuova pagina di regole restrittive per via della recrudescenza dei contagi di quella ...

Advertising

guglielmograda1 : Reddito di emergenza: mercoledì ci sarà il consiglio dei ministri ed in quella sede mi auguro che si decida per la… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Reddito di Emergenza, proroga 2022: ci sarà? Novità in vista | Trend Online - SocialPNews : Arrivano #novità per il #rem. Anche se la legge di #bilancio ha escluso nuove #Rate per carenza di #fondi, a… - TrendOnline : Arrivano #novità per il #rem. Anche se la legge di #bilancio ha escluso nuove #Rate per carenza di #fondi, a… - DivinaCommediaQ : RT @guglielmograda1: Nel 2021 ho fatto molti post su questo social e i più visualizzati sono quello dell'epitaffio della tomba di Benito M… -