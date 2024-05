Scusate Affari Tuoi - la puntata finisce in lacrime | il triste racconto del concorrente

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Mi viene da piangere”., Marco crolla davanti ad Amadeus. Momenti di grande sofferenza e tensione nelladel 14 maggio 2024. Il padrone di casa annuncia che a giocare è Marco, dal Veneto. Originario di Noventa Padovana, è stato ribattezzato Nicolas dagli altri colleghi di gioco. Il motivo? Per molti somiglia clamorosamente a Nicolas Cage. >> “Fuori anche Stefano De Martino”. Bufera in Rai, ci risiamo: dopo l’addio di Amadeus scoppia un altro caso Accompagnato dalla moglie Francesca, i due hanno dato vita ad una partita molto intensa e piena di colpi di scena. I due sono stati fortunati, eliminando sin dal principio tantissimi pacchi azzurri e rimanendo di fatto con alcuni pacchi rossi molto promettenti. Poi il primo colpo di scena quando Marco cambia il pacco numero 18 per il 16. A questo punto interviene ...

Sarebbe potuta finire in malo modo la puntata del 14 maggio di Affari Tuoi . I fan di questo game show sono rimasti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire la sorte di Marco e sua moglie, della regione Veneto. Essendo che le ultime due serate ...

Amadeus, lo smacco finale della Rai: cos'è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi, le foto - Amadeus, lo smacco finale della Rai: cos'è successo nell'ultima puntata di affari tuoi, le foto - Il 10 maggio Amadeus ha registrato l'ultima puntata di affari tuoi, che andrà in onda l'1 giugno. La fine di un'era, quella di Amadeus a viale Mazzini, che da settimane sta facendo parlare e discutere ...

Affari tuoi, l’annuncio in diretta tv: tutti in lacrime (1 / 2) - affari tuoi, l’annuncio in diretta tv: tutti in lacrime (1 / 2) - "affari tuoi" è uno dei game show più celebri e longevi della televisione italiana, in onda da oltre 20 anni e con all'attivo più di 2300 puntate. Trasmesso in access prime time sulla Rai, questo prog ...

Affari Tuoi, Marco accetta l'offerta in lacrime: la moglie svela la storia drammatica dietro il numero 16 - affari tuoi, Marco accetta l'offerta in lacrime: la moglie svela la storia drammatica dietro il numero 16 - Nella puntata di ieri, 14 maggio, la coppia del Veneto ha vinto 47mila euro. Ma a commuovere tutti è stata la storia di malattia e rinascita del loro bimbo.