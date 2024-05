In Italia Formbook è il malware più presente

Leggi tutta la notizia su helpmetech

(Di martedì 14 novembre 2023) Inè ancora Ilpiùa ottobre 2023, mentre a livello globale si registra una crescita di NJRat e la diffusione di AgentTesla attraverso una nuova campagna Mal-Spam Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), tra i fornitori leader di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato il Global Threat Index per il mese di ottobre 2023. Il mese scorso il Trojan per l’accesso remoto (RAT) NJRat, noto per colpire agenzie governative e organizzazioni in Medio Oriente, è passato dal sesto al secondo posto. Nel frattempo, i ricercatori hanno segnalato una nuova campagna di mal-spam che coinvolge il RAT avanzato AgentTesla, mentre il settore dell’istruzione è rimasto il più bersagliato. A ottobre in, come a livello globale, la minaccia più ...