Scandalo a Torino - 13enne molestata a scuola | querelato un professore

polemica in una scuola media di Torino dove una Gita a Milano, presso la redazione di Radio24, è stata riservata solo agli studenti con una media del 7 o dell'8 e privi di sanzioni disciplinari. L'articolo Gita premio solo per i migliori : polemica ...

Cresce l’uso dell'IA nelle scuole: il 65% degli studenti Italiani usa l'IA per fare i compiti - Cresce l’uso dell'IA nelle scuole: il 65% degli studenti Italiani usa l'IA per fare i compiti - Una recente ricerca condotta sull’utilizzo dell’IA nelle scuole italiane ha rivelato che il 65% dei ragazzi dai 16 ai 18 anni utilizzano ChatGpt e simi ...

Professore abusava di una allieva di 13 anni, palpeggiata nei bagni e nelle aule vuote - Professore abusava di una allieva di 13 anni, palpeggiata nei bagni e nelle aule vuote - Un professore, che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, dopo che è stato denunciato dai genitori di una tredicenne.