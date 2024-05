Chi si qualifica alle coppe in Serie A in base al risultato della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus

A Casteldebole incrociano le dita e non si lasciano sfuggire nemmeno un sussurro, non foss’altro che per scaramanzia. Però se il Bologna centrerà il traguardo Europa, che sia Champions League o Europa League, a fine stagione è in programma una ...

Bologna cin cin: dopo 60 anni torna in Coppa dei Campioni! - Bologna cin cin: dopo 60 anni torna in Coppa dei Campioni! - La memorabile impresa del team rossoblu di Joey Saputo costituisce una sorta di anomalia in un sistema dominato e per certi versi oppresso dall'aristocrazia. L'ultima volta che il (...) ...

Champions: 22 squadre già qualificate, dopo 40 anni torna l'Aston Villa - Champions: 22 squadre già qualificate, dopo 40 anni torna l'Aston Villa - La sconfitta del Tottenham contro il Manchester City ha regalato all' Aston Villa una storica qualificazione alla prossima Champions League, la prima dopo 40 anni. Con i Villans, salgono così a 22 le ...

Mondiale per Club 2025, qualificato anche il River Plate - Mondiale per Club 2025, qualificato anche il River Plate - Anche il River Plate giocherà il Mondiale per Club 2025. La formazione argentina, che con la vittoria contro il Libertad per 2-0 in Copa Libertadores ha conquistato gli ottavi, si assicura un posto al ...